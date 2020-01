‘Ha un tumore al cervello’ Taylor Swift la terribile diagnosi e la cancellazione del tour dopo la scoperta della devastante malattia

La cantante americana Taylor Swift ha annunciato di doversi prendere una pausa dal lavoro per seguire la madre malata di tumore

Le toccanti rivelazioni del dramma privato che sta vivendo Taylor Swift 30enne famosa popstar americana a causa del tumore che ha colpito la sua adorata mamma. Ecco cosa è accaduto

Successi lavorativi e impegno politico per Taylor Swift

La bionda cantante statunitense classe 1989 è una delle popstar più amate e questo anno per lei è particolarmente importante lavorativamente parlando.

Come riporta il settimanale Variety il 23 gennaio 2020 debutta al Sundance Film Festival un documentario molto atteso dal titolo “Taylor Swift: Miss Americana”.

Tale documentario per la regia di Lana Wilson che riporta le fasi salienti e curiose della sua vita sarà disponibile da fine gennaio su Netflix.

Nel documentario la Swift racconta che negli anni ha maturato una consapevolezza di sé non solo come artista ma anche come attivista politica, come ha dichiarato invitando tutti al voto alle elezioni USA.

“Penso che quello che sta succedendo nel mondo sia più grande di chi riceve un premio alla festa”

Non solo, sempre questo anno è in uscita a febbraio il film Cats che la vede nel cast.

La cantante non vuole essere solo un marchio commerciale ma vuole davvero arrivare al cuore delle persone con i suoi messaggi.

Attualmente la cantante era impegnata nel suo tour “Lover” ma una notizia tragica l’ha costretta ad annullarlo come altre star prima di lei hanno fatto recentemente.

La confessione sulla malattia della madre

La trentenne Taylor Swift si è confidata infatti attraverso le pagine del magazine “Variety” dove ha spiegato le motivazioni dell’annuncio che ha scioccato i fan.

L’artista ha infatti comunicato che dovrà annullare il tour per motivi personali.

La sua amata mamma ha infatti ricevuto una diagnosi inaspettata mentre effettuava le cure per un altro tipo di malattia: si è scoperto che è affetta da un tumore al cervello.

Proprio la figlia popstar ne ha dato comunicazione sui media:

” I sintomi che si hanno quando c’è un tumore del cervello sono molto diversi da quelli che lei ha sperimentato in passato con l’altro tumore.

La mamma di Taylor, Andrea avrebbe dunque già affrontato un brutto male, il tumore al seno e durante la chemioterapia avrebbe avuto anche questa tragica notizia.

La bionda cantante ha un ottimo rapporto con sua madre che è per lei anche una consigliera ed un’amica.

“Tutti vogliono bene alla propria mamma. Per me poi lei è una vera e propria guida.”

Quindi per Taylor questo momento è molto difficile da affrontare: