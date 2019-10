Taylor Mega: “Sono vergine solo sulla piega delle ascelle”. La foto con la gomma in bocca fa impazzire i fan

Taylor Mega infiamma il web con il suo ultimo scatto piccante sui social. L’influencer friulana stuzzica le fantasie dei fan senza reggiseno.

Taylor Mega è come Chiara Ferragni una delle influencer più apprezzate sui social. Con oltre 2 milioni di follower, la modella friulana è spesso protagonista di scatti bollenti e da censura che provocano inesorabilmente le fantasie degli uomini che la seguono.

Recentemente come è noto si è lasciata fotografare per il noto magazine per ‘soli uomini’ For Men senza veli, mostrando una piccante anteprima sul suo Profilo.

Dopo aver acceso i fan con l’anteprima del calendario 2020 per For Men, ha stuzzicato i suoi follower con uno scatto senza reggiseno. Scopriamo di più.

Taylor Mega, gambe aperte e senza reggiseno

Taylor mega ha infiammato i social con il suo ultimo scatto su Instagram, reduce da uno shooting Fotografico a cura di Dario Plazzer.

Bella e seducente, si mostra seduta con le spalle al muro mentre sensuale apre le gambe, fasciate da un jeans super attillato e bucato in prossimità dei glutei. Scorci che mettono in mostra la sua pelle senza imperfezioni.

Il Jeans è abbinato ad una camicia a quadroni completamente sbottonata, che mostra ai fan un assaggio del suo seno piccolo e rotondo senza reggiseno.

Uno scatto come sempre provocante e provocatorio.

Taylor Mega senza vergogna: ‘Sono vergine nella piega delle ascelle’

L’influencer Friulana inoltre ha divertito i fan rispondendo ai commenti dei suoi follower, uno dei quali in particolare le ha chiesto ironicamente se fosse vergine e illibata:

‘Ah ma sei vergine?’

scrive un utente, e lei senza peli sulla lingua e con ironia replica:

‘Nella piega delle ascelle’

Una risposta, quella della Mega, che contemporaneamente ha divertito e acceso i fan sotto il post, che ha ottenuto oltre 200mila like e migliaia di commenti. Eccolo di seguito: