Taylor Mega il tanga striminzito si perde tra i glutei scolpiti: la foto bollente fa il giro del web

Taylor Mega sconvolge i fan con una foto davvero molto bollente. La influencer mostra il lato più sensuale del suo corpo con un foto incandescente

La bellissima influencer Taylor Mega è tornata sotto la luce dei riflettori, questa volta a renderla protagonista è stata una foto bollente postata sui social.

Taylor Mega la foto bollente sui social

Non è la prima volta che la bellissima Taylor Mega è sulla bocca del gossip (soprattutto per il suo triangolo omosessuale), questa volta per una foto molto piccante postata sui social. La giovane già da tempo sembra essere entrata nel mirini dei pettegolezzi per la storia d’amore con la bellissima Giorgia Cardarulo.

La storia tra le due è stata oggetto di discussione, in molti infatti, sospettano che la storia tra le due sia solo un altra trovata pubblicitaria e che il loro rapporto sia basato solo sul successo mediatico. Nella scorsa puntata di Live-Non è la D’Urso però le due ospite da Barbara D’Urso, nonostante i differenti attacchi da parte degli ospiti del programma, hanno cercato di difendere la loro storia.

Non si sa se effettivamente il loro sia un sentimento vero oppure sia solo un modo per far parlare di loro due, sta di fatto che le due ragazze sembrano essere molto affiatate. A dimostrarlo una foto sui social postata nella tarda serata da Taylor Mega.

La Mega sul letto solo con gli slip

La giovane influencer si è mostrata ai social più bollente che mai. La bellissima bionda dal corpo spettacolare, sembra si sia fatta fotografare mentre stremata sul letto con una gonna cortissima che lascia vedere benissimo il suo intimo. Mega infatti stremata dalla stanchezza si butta incurante sul letto, ma un particolare non è sfuggito ai fan.

La giovane si mostra con un perizoma nero che lascia vedere il suo fondo schiena. Ad accompagnare la stories dell’imprenditrice digitale è una didascalia:

“Back home. Addio mondo”

Non si sa chi ha potuto scattarle quella foto, ma in tanti presumono che sia stata la sua bellissima compagna Giorgia. Insomma Mega non smette mai di sorprendere i suoi fan, regalando loro scatti davvero molto bollenti.