Una bomba di sensualità Tyalor Mega: la bellissima ex fiamma di Briatore continua a creare motivo di scandalo. Il vestitino senza intimo è audace.

Un vestitino attillatissimo che non poteva non mettere in luce le sue forme: Taylor Mega sa come stuzzicare i suoi fan con il suo look fiammante.

Taylor sa usare le sue armi di seduzione ed è per questo che ha voluto pubblicare una foto che ha lasciato senza fiato i suoi fan.

Niente intimo sotto il vestito?

Sui social è sempre attivissima Taylor Mega che alle sue follower più insicure dispensa sempre ottimi consigli per rimettersi in forma e piacersi di più. Ovviamente, essendo anche una influencer molto ironica, non manca mai – con le sue storie di IG- di scatenare ilarità.

Nelle ultime, Taylor, ha persino parlato dell’ultimo trand del momento. Pare, infatti, secondo alcuni che quest’anno l’arma di seduzione femminile per eccellenza siano i piedi nudi o fasciati da tacchi altissimi e sensualissimi che la modella ama in maniera evidente.

Non manca mai di sfoggiare look luminosissimi e all’ultima moda: è il suo lavoro ma allo stesso tempo la sua passione. A quale donna non piacerebbe farlo? Tra una foto e l’altra per pubblicità, la Mega pubblica anche degli scatti super bollenti come quest’ultimo.

Taylor, vestito attillato senza biancheria

Nel suo ultimo scatto è evidente che Taylor ha voluto fare a meno della biancheria intima. Nello specifico la nota influencer si è privata del reggiseno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)



Sulle mutandine non si può dire nulla: nonostante il vestitino sia super striminzito e cortissimo non è possibile affermare con certezza se ci siano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor sa di avere un corpo molto bello e i suoi fan non sembrano disprezzare i suoi scatti ai limiti della censura. Adesso che la storia con Tony Effe è finita ritorna sulla piazza e tutti sono pronti a conrteggiarla.