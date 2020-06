Taylor Mega irresistibile su Instagram, le sue curve strizzate nel micro bikini nero: l’ultimo scatto dell’influencer friulana manda in tilt il web.

Tra le influencer più amate e discusse del web vi è, senza alcun dubbio, Taylor Mega. La giovane modella, di origini friulane, è molto attiva sui social dove è solita condividere scatti fotografici che lasciano i suoi seguaci senza parole. La 26 enne ha condiviso un nuovo scatto da capogiro che la ritrae con indosso un bikini che fa davvero fatica a contenere le sue forme, fan in delirio.

Taylor Mega affascinante su Instagram

Da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, Taylor Mega, ha conquistato tutti con la sua straordinaria bellezza. La modella friulana è stata protagonista delle voci di gossip soprattutto per i suoi flirt con con alcuni importanti personaggi del mondo dello spettacolo come Flavio Briatore e Sfera Ebbasta. In seguito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip l’influencer spopola sui social e il suo account Instagram conta più di due milioni di followers.

Questa volta, la 26 enne ha mandato in tilt i social con una foto che la ritrae al mare, ma un dettaglio bollente non è passato inosservato.

L’influencer friulana indossa un costume nero

Non c’è niente da fare, Taylor Mega sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori. Non molte ore fa, l’influencer friulana ha condiviso una nuova foto che la ritrae sulla spiaggia con un micro bikini nero che mette ben in mostra il suo fisico perfetto. Anche la sua espressione provocante ha mandato in visibilio il popolo del web. Lo scatto in questione è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

«Good but not an angel (Buona, ma non un angelo)»

