Il perizoma di pizzo lascia intravedere tutto,Taylor Mega Natale incandescente: scatto manda il web in delirio

Taylor Mega deve la sua fama in parte a Barbara D’Urso, ma in parte anche alla bellezza straordinaria che esibisce sempre sui social senza censura

Un Natale davvero bollente quello di Taylor Mega: la bellissima showgirl e opinionista di Barbara D’Urso ha mostrato le sue curve bollenti sulla rete per augurare a tutti i fan un felice Natale non immaginando di scatenare un boom di like, commenti e condivisioni.

Taylor Mega, con le corna e un completino rosso di pizzo

La bellissima Taylor Mega ha mostrato il suo fisico statuario anche a Natale. Nemmeno le bassi temperature del mese di Dicembre fanno demordere le showgirl e le influencer come lei dal mettersi letteralmente al nudo. La opinionista di Barbara D’Urso ottiene un successo grandioso sui social, soprattutto per le sue generosissime foto. Non poteva mancare anche un personalissimo modo per fare gli auguri di Natale ai fan.

La Mega si è messa nei panni di una sensualissima Babba Natale: la influencer con il suo outfit natalizio ha lasciato tutti senza parole.

Taylor e gli slip trasparenti

Le sue curve sensualissime hanno fatto impazzire tutti i suoi 2,2 milioni di follower di Instagram. Proprio nel giorno della Vigilia di Natale, la showgirl e modella ha voluto – con un completino intimo rosso di pizzo dai toni trasparenti, fare un regalino niente male ai suoi fan.

In una delle prime foto, Taylor si mostra anche mentre lecca un lecca lecca e chiede ai fan, in una sorta di quiz, quale delle foto preferiscono: “Quale vi piace di più? 1, 2 o 3? Non sapevo quale scegliere”.

Ovviamente è bastato poco per scatenare l’inferno nella rete. Taylor sa sempre come scatenare le fantasie dei suoi numerosissimi followers, in fondo è esattamente questo il suo lavoro: fare della sua immagine motivo di interesse. Non possiamo che farle i nostri complimenti!