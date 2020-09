Taylor Mega si denuda al ristorante e si fotografa: la sua ultima provocazione

La nota influencer friulana si denuda al ristorante: la camicetta inesistente non lascia spazio all’immaginazione.

La bellissima Taylor Mega torna a far battere i cuori dei suoi follower. L’influencer friulana, infatti, ha condiviso uno scatto in cui si mostra in una veste decisamente bollente: la camicetta inesistente lascia intravedere tutto.

Tylor sa come catturare l’attenzione dei suoi followers. Pubblica con grande frequenza scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza. Ne è un esempio questo di seguito.

Tuttavia, con la sua ultima provocazione, si è spinta troppo oltre.

La nota influencer friulana è seduta in un ristorante, gli occhi di tutti cadono subito sul suo outfit. Per la serata la giovane ha scelto di indossare una (come fosse inesistente) camicia bianca di seta e di lasciarla aperta: il suo lato A in primo piano scatena imbarazzo.

La camicia è inesistente: al ristorante, mostra tutto => FOTO

DI SEGUITO LE IMMAGINI del suo ultimo post che hanno catturato l’attenzione di tutti.