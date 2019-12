Infilato tutto tra i glutei, Taylor Mega il body minuscolo mette in evidenza le curve perfette

Taylor Mega indossa un costume striminzito e inquadra il suo lato B da urlo: lo scatto manda in tilt il web

Una delle influencer più amate e seguite su Instagram è, senza alcun dubbio, Taylor Mega. La giovane modella è riuscita a catturare una grande fetta di followers grazie alla sua immensa bellezza. L’influencer è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di mandare in delirio il popolo del web ma questa volta sembra aver proprio esagerato. Per quale motivo? Indossa un costume striminzito e si riprende alle spalle: lato B in primo piano.

Taylor Mega, lato B in primo piano

Nelle ultime settimane, Taylor Mega è al centro delle voci di gossip per la discussione avuta con Antonella Elia nel salotto di Barbara D’Urso. La conduttrice torinese ha affermato, senza troppi giri di parole, che l’influencer è la tipica persona che non fa nulla dalla mattina alla sera. Non è mancata la replica da parte della Mega che, attraverso una serie di stories, ha precisato:

“Trovo aberrante che questa donna abbia gettato del fango anche sul fatto che io abbia devoluto tutto il mio cachet in beneficienza a favore di un’associazione che lotta contro la violenza degenere”

Speriamo presto faccino pace. Non molte ore fa, Taylor ha condiviso una stories che ha letteralmente ipnotizzato i suoi ammiratori. Il motivo è semplice: si mostra in una veste decisamente provocante.

Lo scatto sensuale dell’influencer

La modella e imprenditrice friulana sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. Attraverso una serie di IG stories, Taylor Mega sponsorizza un costume che può essere utilizzato anche come body.

Ma un dettaglio ha scatenato la fantasia dei suoi fan. l’influencer i riprende di lato mostrando il suo lato B marmoreo. Ecco lo scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta: