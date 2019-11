Taylor Mega bollente sui social, la nuova icona di For Men 2020, in micro tanga su Instagram. Lo scatto da censura scatena i fan

Taylor Mega è una delle influencer più seguite dal pubblico italiano, nota per la sua partecipazione al Reality di Mediaset ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo essersi mostrata in un nudo integrale per la rivista ‘For Man’, ha incendiato i social con le sue stories. Scopriamo di più.

Taylor Mega infiamma il web: l’influencer Friulana ‘la tira fuori’

L’ex naufraga de ‘L’isola dei Famosi’ è ormai divenuta una star sui social, ove vanta oltre 2 milioni di follower. Recentemente è stata protagonista di uno scatto che ha acceso i follower.

L’influencer friulana si è mostrata ai suoi fan mentre sfacciata come sempre tira fuori la lingua e mostra ai suoi fan il suo corpo sinuoso e mozzafiato. Il suo lato b sodo e alto è fasciato da un micro tanga color carne il quale sembra quasi perdersi tra i glutei.

Lo scatto pubblicato tra le stories ha letteralmente scatenato i follower accendendo il loro desiderio.

L’ex naufraga e il nudo integrale contro la violenza

Come è noto, l’influencer friulana ha prestato il suo corpo per il nuovo calendario per la rivista per soli uomini ‘For Men’, di cui ha dato un piccolo assaggino qualche settimana fa sul suo profilo instagram.

Il calendario 2020 della nota rivista, nasconde quest’anno un significato profondo, ovvero la lotta contro la violenza sulle donne, dove il corpo femminile integralmente nudo non è più da vedere come un tabù e come qualcosa che provochi il sesso opposto ma come un qualcosa di naturale, come dichiarò la stessa ex naufraga.

Ecco ora di seguito lo scatto pubblicato dalla celebre Taylor Mega poche ore fa che ha fatto impazzire i social: