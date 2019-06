Taylor Mega ingrassata troppo ‘Metto qualsiasi cosa in bocca’: lo sfogo dell’influenzar

La bella Taylor Mega si sfoga tramite le sue Instagram Stories, lamentandosi di un problema che ha a che fare con il suo fisico. Ecco di cosa si tratta….

La modella, molto attiva sui social, ha recentemente fatto un video sul suo account Instagram in cui si sfoga per quello che riguarda il suo fisico.

Taylor infatti spiega ai suoi fan che ultimamente è ingrassata e confessa che sottostare ad un regime alimentare ipocalorico non è affatto facile anzi!

Ha raccontato sul suo profilo:

Ci sono periodi in cui la fame si fa inspiegabilmente più intesa. E se questo malaugurato evento coincide con gli stessi mesi della tanto attesa e sempre rischiosa prova costume, a montare insieme alla voracità è anche il panico

Ha inoltre rivelato di aver ridotto le calorie in modo drastico e fa uso di abbondanti porzioni di verdure.

Ma nonostante tutti i suoi accorgimenti per mantenere il suo fisico più asciutto e tonico, non riesce a perdere chili, anzi la lancetta della bilancia rimane stabile o addirittura si alza.

La modella arriva a sbottare sui social spiegando a chi la segue tutta la sua frustrazione:

Ha anche fatto un appello ai fan domandando chi avesse il suo stesso problema per ricevere dei consigli utili da seguire.

Taylor ha concluso la sua storia dicendo che si è sfogata pubblicamente riguardo questo problema per far capire che non è tutto oro quello che luccica e che anche la modella, spesso invidia altri corpi.