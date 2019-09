Taylor Mega, problemi di salute ‘Il medico me l’ha detto’: costretta a mettere la mascherina medica – Foto

Taylor Mega, la bellissima showgirl e influencer, lascia i fan senza parole. La bella bionda colpita da un problema di salute

La bellissima bionda Taylor Mega, influencer e showgirl è tornata di nuovo sotto la luce del riflettori. Taylor infatti pare che sia finite di nuovo sulla bocca del gossip per gli ultimi scoop amorosi che l’hanno coinvolta insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Taylor Mega il bacio con Giorgia Caldaruolo

La bella Taylor pare infatti che sia finita di nuovo in bocca ai pettegolezzi per colpa di una foto uscita sul magazine Nuovo. L’influencer infatti pare che sia stata beccata insieme alla bella Giorgia Caldarulo, entrambe immortalate in un sensualissimo bacio. Ma il mondo del web non perdona e in poco tempo Taylor subito iniziato a ricevere milioni di insulti dagli haters.

In particolare tutto è iniziato dopo un video postato da Erica Piemonte, che si è scagliata contro Taylor, con l’accusa di averla tradita. Le due infatti hanno passato l’estate insieme e come sottolinea Erica non erano solo amiche, ma c’era qualcosa di più intenso. Pare però che Mega non voleva che la loro storia uscisse fuori, anche perché i genitori non sapevano di questo suo lato.

Eppure l’influencer si è fatta beccare con la bella Giorgia in atteggiamenti molto intimi. Oggi però la bella Influencer oltre a lottare contro le cattiverie degli haters, pare che debba pensare ad un problema più grande, ovvero un problema di salute.

Taylor Mega e il problema di salute

La bellissima Taylor infatti, dopo le ultime ore passate a giustificare il rapporto con Giorgia, pare che si sia ritrovata a gestire un problema di salute importante. Nelle ultime storie infatti, la giovane Mega si è mostrata con una mascherina, che ha lasciato scoperto solo gli occhi.

La donna avrebbe una forte influenza che le ha portato ad un aumento della temperatura del corpo. Fortunatamente niente di grave per Taylor, ma lo stress secondo il suo medico, potrebbe influire sulla sua salute.