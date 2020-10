Sguardo sensuale e una spallina che cede, la foto di Tayler diventa virale. C’è poco da fare, è ancora una volta irresistibile.

La nota influencer friulana non sbaglia un colpo, l’outfit sportivo e la posa sensuale non passano inosservati: web in tilt.

Di recente, la nota influencer ha pubblicato uno scatto che la ritrae in tenuta da ginnastica ma la sua posa, così come il suo sguardo, cattura l’attenzione di tutti.

Taylor Mega in tenuta da ginnastica

Negli ultimi anni, Taylor Mega ha preso parte ad una serie di reality show che l’hanno resa famosa in tutto il Paese. La giovane si è fatta notare anche per il suo carattere forte: chi la conosce sa perfettamente che è davvero difficile mettere a tacere l’influencer, che è sempre molto decisa e diretta nell’esprimere le sue idee e pensieri.

Ad ogni modo, ha fatto parlare di sé anche per i suoi flirt con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra questi anche Flavio Briatore.

Sui social è una vera star e il suo account IG vanta un cospicuo numero di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post. Di recente, la modella friulana ha condiviso un nuovo scatto che ha immediatamente scatenato la rete. Per quale motivo? La giovane si mostra più sensuale che mai!

La posa della modella stuzzica i fan

La biondissima modella è una vera e propria star sul noto social network. Come sempre, Taylor Mega ama mettere in mostra tutta la sua bellezza con foto che fanno impazzire i follower.

L’influencer friulana ama condividere con i suoi seguaci anche i momenti più ‘particolari’ delle sue giornate. In queste ore, ha condiviso un post che la ritrae in tenuta da ginnastica pronta per un nuovo work out. La sua posa stuzzica davvero tutti!

Inutile dire che, anche questa volta, ha mandato in tilt la rete.