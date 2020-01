Toglie le mutandine e prova a coprirsi con le mani, Taylor Mega stuzzica i fan con una foto da calendario bollente

Taylor Mega bollente sui social. La celebre influencer friulana conquista gli utenti in uno scatto completamente senza veli. La foto incendia il web e diventa subito virale

Taylor Mega è tra i personaggi seguiti e ammirati sui Social dell’ultimo anno.

In questi mesi l’abbiamo spesso vista in veste di ospite negli studi di Barbara D’Urso, oltre ad essere spesso protagonista di scatti Osè sul suo profilo privato di Instagram, ove vanta quasi 2 milioni e mezzo di followers, sugellandola in tal modo tra le Star della celebre piattaforma social.

Poche ore fa, l’influencer friulana ha pubblicato alcune Stories davvero particolari, quanto bollenti, le quali hanno letteralmente mandato in delirio il web. Scopriamo di più.

Taylor conquista il web senza veli

L’influencer più seguita di tutti i tempi ha stupito i suoi fan poche ore fa condividendo alcune Stories su instagram davvero intriganti.

Taylor infatti ha condiviso un post di un suo grande fan, che ha acquistato il suo calendario senza veli di For Men.

Nella Stories in particolare viene mostrato il mese di gennaio, un mese seppur caratterizzato da un freddo rigido, per la Mega si è fatto bollente al massimo.

Bellissima e completamente nuda, mostra il suo corpo e le sue curve rotonde e perfette, le quali da sempre mandano in visibilio il suo pubblico soprattutto quello maschile.

Taylor Mega nuda contro la violenza sulle donne

Nel suo Shooting che accompagnerà i suoi fan tutto l’anno, Taylor Mega come rivelò tempo fa, si è prestata a questo progetto per sostenere una battaglia tanto delicata quanto importante, ovvero la violenza contro le donne.

Un tema tanto caro all’influencer friulana che ha voluto lanciare un messaggio forte al pubblico.

Ecco ora lo scatto condiviso poche ore fa dall’ospite di Barbara D’Urso tra le sue stories che ha stuzzicato le fantasie dei suoi followers:

Taylor Mega nuda per For Men