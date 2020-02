Coronavirus, Taylor Mega con la mascherina: la paura del virus colpisce anche i Vip

Taylor Mega, spavento per la bellissima influencer, dalle Maldive a Milano coperta da guanti e mascherina, allerta Coronavirus

Taylor Mega tornata di nuovo a far parlare di se, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata proprio lei stesa con una foto che ha spaventato tanti fans.

Taylor Mega, spavento per l’influencer

La bellissima blogger italiana in queste ultime ore è tornata sulla bocca del gossip, questa volta però, ha spaventato i suoi fans. La giovane infatti in questi giorni si trovava alle Maldive per qualche giorno di relax, nelle bellissime acque delle Isole nell’Oceano Indiano. Il ritorno però non è stato molto piacevole, la giovane infatti venuta a conoscenza dell’epidemia da Coronavirus in italia ha deciso di prendere qualche precauzione.

Taylor a Milano con la mascherina

La giovane influencer infatti, nel viaggio di ritorno a Milano ha deciso di indossare, per precauzione, guanti e mascherina. In tanti infatti si sono preoccupati per la foto postata sui social da Taylor che si è coperta per bene per evitare un eventuale contagio. La ragazza infatti ha comunicato ai suoi followers di essere molto spaventata dal virus che sta colpendo piano piano l’Italia e ha deciso cosi di viaggiare con guanti e mascherina.

«Non si può mai star tranquilli»

Scrive la bllogger, ma viene ripresa dai suoi fans che la invitano a cambiare mascherina perchè non idonea:

«Ragazzi è inutile che mi dite di cambiare mascherina, purtroppo alle Maldive avevano solo questa, speriamo bene»

Taylor infatti sembra essere molto spaventata, ma rassicura ai fans di stare bene.