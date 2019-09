‘Soffro di un disturbo alimentare’ Taylor Mega rivela la malattia in diretta a Mattino cinque

‘Soffro di un disturbo alimentare’ Taylor Mega rivela la malattia in diretta...

L’infulencer Taylor Mega, ospite a Mattino Cinque, confessa il suo disturbo in diretta televisiva, ecco cosa ha raccontato

Una puntata decisamente forte, quella di oggi di Mattino Cinque, programma mattutino condotto dalla bravissima Federica Paniucci. Oggi infatti in puntata è stata ospite la bellissima Taylor Mega, influencer social più seguita di tutti i tempi.

Taylor Mega:: “Soffro di bulimia”

La giovane ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ospite della puntata di Mattino Cinque, ha parlato di un problema di salute che ormai, affligge l’influencer ormai dai 20 anni. La bellissima Taylor infatti, ha parlato di quello che ormai a parte della sua vita quotidiana, ovvero la bulimia. La giovane si aperta con Federica Panicucci, parlando quasi in lacrime del disturbo alimentare che influenza negativamente la sua vita.

La stessa infatti racconta che è ormai da tempo che soffre di questo disturbo e di essere profondamente in difficoltà. Mega sottolinea anche che questo suo status fisico può essere influenzato anche da un forte stress e dal troppo lavoro, che le impegna la maggior parte della giornata. Un vero e proprio disagio per la giovane che spesso e volentieri, si ritrova a rifiutare inviti a cena per il suo disturbo.

“Cerco di essere sempre perfetta […] Poi mi guardo allo specchio, vedo che peso troppo e vado in bagno a vomitare”.

Taylor Mega, lo sfogo a Mattino cinque

La conduttrice di Mattino Cinque, ha cercato di trattare l’argomento “bulimia” con rispetto e delicatezza, cercando di far emergere il motivo principale che porta Taylor a fare ciò.

“Quando sono spesso in tv, ho tante cose da fare su Instagram, quando il lavoro mi chiede maggiore attenzione”

Ma a quanto pare questo non è l’unico motivo, pare infatti che Taylor sia molto influenzata dalle ragazze apparentemente perfette sui social. Uno degli ospiti presenti in studio, ha ascoltato la storia della giovane influencer cercando di convincere Mega a farsi aiutare da un dottore per uscire da questa situazione degradante.