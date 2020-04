La maglietta trasparente senza reggiseno, Taylor Mega manda in tilt il web con una foto

Taylor Mega non indossa il reggiseno: la maglia aderente stuzzica la fantasia dei fan

La sua bellezza e sensualità continuano a far battere i cuori dei suoi followers. Taylor Mega è nuovamente al centro delle voci di gossip per una foto decisamente bollente pubblicata su Instagram. Di cosa si tratta? E’ seduta sul letto ma un dettaglio non sfugge ai fan più maliziosi: la maglia che indossa lascia ben poco spazio all’immaginazione, fan in delirio.

Taylor Mega, maglia super aderente

Sul web è una vera star: stiamo parlando ovviamente di Taylor Mega. L’influencer fiorentina, all’anagrafe Elisa Todesco, è seguitissima su Instagram e il suo account ufficiale vanta oltre 2,4 milioni di followers sempre pronti ad inondarla di complimenti. La modella e imprenditrice italiana è divenuta famosa al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione , nel 2019, al reality L’Isola dei Famosi.

Durante la quarantena, la modella ha utilizzato i social nel migliore dei modi. Spesso condivide con i fan il work out giornaliero che le consente di aver un fisico pazzesco. Non molte ore fa, ha postato una nuova foto in abbigliamento sportivo che non è passata minimamente inosservata. Per quale motivo? Per un dettaglio decisamente bollente!

La modella non indossa il reggiseno

Chioma bionda e sguardo profondo: Taylor Mega è un’esplosione di sensualità. Lo dimostra anche l’ultimo scatto condiviso su IG. Nel dettaglio, la foto in questione la ritrae seduta sul letto con un paio di shorts grigi. Ma quel che ha catturato l’attenzione dei fan è la maglietta bianca molto aderente che stuzzica la fantasia dei followers. Il motivo è semplice: è evidente che non indossa il reggiseno.

Ecco alcuni commenti dei follower: