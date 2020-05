‘Che chiodini!’ Senza reggiseno curve sporgenti, Taylor Mega infiamma la rete

Taylor Mega torna a stuzzicare la fantasia dei fan con un look da professoressa: la maglia trasparente manda in delirio il web

Taylor Mega è uno dei personaggi più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Su Instagram, la modella friulana vanta 2 milioni e mezzo di fan che la seguono ogni giorno nella sua quotidianità privata e professionale. Non molte ore fa, ha deciso di lasciare tutti senza parole con un look da professoressa. La maglia che indossa è trasparente e lascia ben poco spazio all’immaginazione: il popolo del web in delirio.

Taylor Mega: look da professoressa

Negli ultimi anni, Taylor Mega è divenuta famosa sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a reality di successo come Grande Fratello Vip e L’Isola Dei Famosi. Il suo nome, inoltre, è balzato sulle riviste di cronaca rosa per alcuni flirt con volti noti del mondo dello spettacolo come Flavio Briatore e Sfera Ebbasta. Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 2 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto.

La sua bacheca colleziona scatti da capogiro, proprio come l’ultima caricata sul noto social network. L’influencer friulana ha deciso di lasciare tutti mostrando in una veste decisamente bollente: l’outfit scelto non passa inosservato.

La maglia è trasparente

La sua sensualità trapela dai numerosi scatti condivisi su Instagram. Taylor Mega sa bene come catturare l’attenzione dei suoi seguace e l’ha fatto anche durante la quarantena con e video divertenti su TikTok in cui sbuffava dalla noia e per la voglia di uscire.

Non molte ore fa, l’influencer friulana ha condiviso una nuova foto che ha lasciato il pubblico virtuale senza parole. Per quale motivo? Il suo look da professoressa stuzzica la fantasia dei seguaci, così come la sua maglia trasparente che lascia intuire che sotto non indossa nulla.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:Jeans si rompono sulle parti intime, Taylor Mega curve bollenti in mostra in giro per la città