Taylor Mega lesbica o bisex? ‘Ho avuto esperienze con tante donne ma..’ (FOTO)

Taylor Mega è lesbica? l’ex concorrente del Grande Fratello 16 svela la verità su Instagram

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e amate nel nostro Paese. I suoi fan sono curiosi di sapere se l’influencer sia lesbica, ecco le sue parole sui social.

Taylor Mega è lesbica? La risposta sui social

Una delle donne più influenti dell’Italia è sicuramente l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Classe 1993, Taylor Mega è nata ad Udine, in Friuli Venezia Giulia e il suo account conta più di un milione di fan. La giovane ha raggiunto la notorietà con una delle sue relazioni. A settembre dello scorso anno, pare abbia avuto un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore. Negli ultimi mesi ha preso parte a due reality show di Canale 5: Isola Dei Famosi e Grande Fratello 16. Nella casa di Cinecittà è emerso il suo carattere: una donna forte e determinata, sempre pronta a raggiungere i suoi obiettivi. Non sono mancati i momenti in cui l’influencer si è trovata a litigare con gli altri coinquilini, in particolare con Francesca De Andrè.

Accantonata l’esperienza al Gf, tramite Instagram, l’influencer ha voluto svelare la verità sul suo orientamento sessuale rispondendo alla domanda di un utente.

La risposta della influencer sui social

La giovane influencer ha deciso di rispondere su Instagram una domanda di un utente piuttosto curioso. Nel dettaglio, le ha chiesto se le piacciono le donne o ha avuto esperienze con loro. Senza troppi giri di parole, ecco la risposta di Taylor Mega:

“Ho avuto molte esperienze con le donne, ma non sono lesbica. Non mi piace neanche l’espressione bisex, semplicemente l’amore non ha sesso per me”.

La giovane ha spiegato che per l’amore per lei non ha sesso, età e nazionalità.