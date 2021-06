Taylor Mega, lato b in primo piano mentre si allena sul jet...

Taylor Mega è una bomba sexy mentre si allena, il lato b in primo piano ha infiammato il web – Video

La bellissima modella e influencer non perde mai l’occasione per sfoggiare il suo fondoschiena mozzafiato.

Taylor Mega, dopo la rottura con Tony Effe

Impossibile non conoscerla, oltre ad essere un volto noto della televisione per aver partecipato a vari reality ed essere stata ospite nei salotti di Barbara D’Urso, è anche un’influencer super seguita sui social.

Sexy, biondissima e famosa, non manca proprio niente a Taylor Mega.

In questi ultimi giorni, sta facendo molto parlare di sé per via della sua nuova storia d’amore con il rapper Sacky, 19enne il cui nome è Sami Abou El Hassan.

I due sono stati avvistati a Milano mentre stavano ordinando un kebab in un chioschetto.

Una scena che ha fatto impazzire il web, dato che la bella influencer è abituata a ostriche e champagne.

I paparazzi li hanno avvistati e sembra proprio che ci sia davvero una forte attrazione.

Taylor Mega era vestita con un abito-sottoveste in seta rossa, gambe scoperte e tacchi vertiginosi.

Il suo nuovo fidanzato la teneva per mano e poi al tavolino è scattato un bacio davvero passionale.

Sembrano complici e già molto innamorati, una bellissima sorpresa per Taylor, dato che pochi mesi fa la ragazza aveva annunciato la rottura con un altro noto trapper, Tony Effe.

Il loro amore è stato davvero travolgente, ma purtroppo hanno deciso di intraprendere strade diverse.

Taylor Mega, l’allenamento a luci rosse

Poco fa l’influencer ha pubblicato un video sulla piattaforma social del momento, Tik Tok.

Come tutti sapranno, lei proviene da una famiglia umile, la ragazza ha lavorato molto per raggiungere i suoi obiettivi.

Ha realizzato quasi tutti i suoi sogni anche se è ancora giovane, una grande soddisfazione che condivide spesso sui social.

Ma a volte viene accusata di ostentare troppo la sua ricchezza.

Spesso la vediamo sopra delle supercar, stavolta invece si trova sul suo jet privato ad allenarsi tra i sedili.

In primo piano c’è il suo lato b davvero mozzafiato, che ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti tantissimi hanno commentato con frasi del tipo “Sei sempre più bella”, “Ti tieni sempre in forma, anche in volo”, “Che meraviglia”.

Il filmato è diventato virale su Tik Tok, Taylor Mega è di una bellezza davvero mozzafiato.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci, si rilassa sullo yacht con un abito che vale più di due stipendi – Foto