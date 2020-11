La furia cieca di Elisabetta Gregoraci si abbatte su Taylor Mega. Dopo due anni la web influencer snocciola i dettagli del primo incontro da incubo avvenuto con l’ex Lady Briatore.

Due anni dopo, tutta la verità sul primo incontro epocale avvenuto tra Taylor Mega ed Elisabetta Gregoraci. Un eclatante agguato non premeditato, che si è trasformato in uno scontro di fuoco unilaterale, con tanto di stoccate al veleno.

Live – Non è la D’Urso, Taylor Mega snocciola il primo incontro con l’ex Lady Briatore

Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, l’ex flirt di Flavio Briatore si mette comoda per darci conto del suo primo incontro con Elisabetta Gregoraci, ex moglie del noto imprenditore piemontese.

Stando al racconto dell’effervescente web influencer, alcuni anni addietro l’ex Lady Briatore avrebbe sparso un po’ di veleno nella hall di un prestigioso hotel:

“Non la conoscevo. Ero in un hotel a Milano, io non sapevo chi fosse e lei si era messa ad urlarmi contro nella hall dell’albergo…

In maniera volgare, di mattina…”

Una sbroccata plateale, una vera e propria sfuriata inappropriata. Elisabetta Gregoraci avrebbe perso le staffe, scaricando tutto il suo rancore contro la sexy ventisettenne friulana:

“È passato molto tempo e non ricordo con precisione le parole, ma diceva: ‘C’è anche la tua ex!’, rivolgendosi a Flavio Briatore. Tra di noi c’è stato un flirt, ma si sapeva perchè è uscito su tutti i giornali. Non la conoscevo e lei si è messa ad urlarmi contro”

Taylor Mega ha raccontato come la showgirl l’abbia brutalizzata platealmente, a causa del suo trascorso sentimentale con Mister Briatore, all’epoca fresco di divorzio. Poche parole che hanno messo in luce tutto l’astio e l’insopprimibile complesso di superiorità di una ex moglie ancora innamorata.