Taylor Mega in clinica,”Ho bisogno delle vitamine”: l’influencer costretta alle punturine

Taylor Mega seguitissima influencer costretta a recarsi in clinica. Ma cosa sarà successo? Tutti i dettagli

L’influencer Taylor Mega tra i molti impegni trova il tempo di andare in clinica per una cura di “vitamine”e rassicura i fan.

Vediamo perchè

Taylor Mega influencer caparbia e bellissima

La bionda Barbie nostrana, 25enne del Friuli, ha scelto di fare della sua vita un palcoscenico.

Alta, bionda, con un fisico da urlo e la parlantina giusta, ha tutte le carte in regola per farlo, ed ha scelto la via social per farsi conoscere.

Condivide infatti proprio ogni momento delle sue giornate con i followers che la seguono sempre più numerosi confermandola come una delle influencer più quotate in Italia e non solo.

Diventata nota soprattutto per le sue relazioni amorose con personaggi famosi come l’imprenditore Briatore che avrebbe frequentato subito dopo a rottura con la Gregoraci, o Toni Effe del gruppo trap Dark Polo Gang.

In seguito alla breve apparizione all’Isola dei Famosi ha avuto modo di farsi apprezzare anche caratterialmente grazie ad ospitate in diversi programmi come Pomeriggio 5.

La influencer ha anche raccontato infatti alcuni segreti del suo passato che nessuno conosceva: i difficili momenti dovuti alla droga, la vita in comunità e la fatica per uscire da quel tunnel.

Ora Taylor è orgogliosa del suo percorso ed anche per questo desidera una vita dorata e da invidiare.

Una vita tutta “social”

Taylor ed i suoi quasi 2 milioni di followers sono in costante contatto: lei li aggiorna di ogni evento delle sue giornate movimentate e loro apprezzano.

Negli ultimi giorni ad esempio la bellissima influencer è stata molto presa da tanti impegni che non ha mancato di documentare con Storie e foto Instagram.

Una in particolare ha però allarmato i fan.

Ricostruiamo l’accaduto, così come postato da lei stessa.

Taylor è apparsa infatti dapprima stupenda sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia elegantissima e sensuale: I fan hanno messo moltissimi like e ricondiviso le sue foto in massa.

In seguito la bellissima Mega ha mostrato il suo aspetto più “tosto” mostrando mentre si allena facendo kickboxing in palestra, sempre però incantando i fan con le sue forme mozzafiato.

Dopo la palestra l’instancabile Taylor ha fatto vedere in diretta ai suoi follower come si prende cura di se stessa con un trattamento professionale medico per la ritenzione idrica.

In questa routine movimentata però una delle utime storie ha mandato i followers in panico perchè preoccupati per la bella friulana.

Taylor e le “vitamine che fanno tanto bene”

Nel video infatti si vede Taylor in una clinica con una flebo al braccio.

Lei spiega subito di trovarsi a Villa Arbe, la clinica di Giacomo Urtis, chirurgo dei vip e personaggio molto noto e social anche lui.

Taylor quindi spiega che data la giornata molto piena di impegni si è trovata ad aver bisogno di “vitamine” e aggiunge

“Chi è debole di cuore non guardi”

Qualche punturina per ravvivare il volto dopo la stressante giornata potrebbe essere l’ipotesi più sensata e Taylor ci tiene a rassicurare i fan:

“ci vuole, fa un sacco bene”

Quindi i fan possono stare tranquilli, la statuaria Taylor Mega sta bene e continuerà a prendersi cura di se stessa e ad aggiornarli passo dopo passo in modo sempre originale e simpatico.