Taylor Mega, l’influencer fa impazzire i suoi fan con un abbigliamento decisamente provocante: esce di casa senza slip… Ecco il motivo!

La bella Taylor Mega torna ancora una volta a provocare i suoi fan, questa volta sceglie un abbigliamento decisamente hot per uscire di casa.

Il gioco fatto da Taylor Mega su Instagram

Questa volta l’influencer Taylor Mega sceglie di provocare nuovamente i suoi fan uscendo di csa senza slip! Perchè questa scelta?

Tutto è iniziato quando Taylor ha deciso di fare un gioco un po’ particolare con i suoi follower. Sul suo profilo Instagram decide di fare un sondaggio, lasciando così decidere ai suoi fan cosa avrebbe dovuto fare in giornata.

Inizia dalla colazione proponendo diverse alternative fino ad arrivare all’abbagliamento, facendo cadere la scelta tra due outifit da lei selezionati.

Il primo composto da un vestito elegante con sotto una scarpa con il tacco alto, il secondo invece è più sportivo e decisamente particolare: costume intero, dei pantaloncini molto corti e per concludere delle ciabatte a forma di unicorno.

La maggior parte dei suoi follower ha votato per il secondo look! Quindi Taylor dovrà andare in giro per le strade di Milano vestita così.

Perché Taylor non indossa gli slip?

Il gioco organizzato da Taylor ha riscosso molto successo, e l’influencer ha mantenuto la parola data indossando il look scelto per lei.

Così ha indossato un costume firmato da lei, Mega, degli shorts di jeans molto corti e le ciabatte a forma di unicorno.

Proprio a causa dei pantaloncini scelti nell’outfit e della lunghezza di quest’ultimi l’influencer ha confessato ai suoi fan di aver dovuto togliere gli slip. Per questo motivo ha deciso di girare per Milano senza mutande.

Il gioco non finisce qui e continua a far decidere ai suoi fan la sua intera giornata incluse le attività, chi chiamare e molto altro!