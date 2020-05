‘La corsa nuda nel parco’ Taylor Mega la stories bollente sui social stuzzica il web

Taylor Mega torna a stuzzicare i suoi fan sui social con le sue stories. L’Influencer friulana lascia i fan senza fiato: ‘Corre nuda nel parco’

Taylor Mega è uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo. Molto seguita su Instagram vanta 2 milioni e mezzo di fan che la seguono ogni giorno nella sua quotidianità privata e professionale.

Attivissima in questo periodo sulla piattaforma social, condivide ogni giorno nuovi contenuti per intrattenere chi la segue, sensibilizzando al rispetto delle regole per il contrasto al contagio da Covid-19, che ha messo l’Italia in quarantena.

Non sono mancati in questi giorni momenti di abbattimento per la modella friulana, la quale molto angosciata e ansiosa si è sfogata sui social con i suoi follower.

Poche ore fa tuttavia, ha sorpreso tutti con una stories davvero piccante. Scopriamo tutti i dettagli.

Taylor Mega Nuda nel parco

La bella influencer friulana torna a far parlare di se. Le sue ultime stories hanno mandato in visibilio il web.

Taylor Mega, ha risposto alle domande dei suoi fan. Tra le domande quella impertinente di un follower, che le ha chiesto cosa farà il 4 maggio.

La risposta della modella spiazza tutti. ‘Correrà nuda in un parco’ scrive tra le stories stuzzicando le fantasie dei fan e la loro immaginazione (l’articolo continua il post):

Problemi di cuore: ‘Ho paura di amare’

Tra le altre domande sopraggiunte a Taylor Mega, quella di un follower con evidenti ‘Problemi di cuore’. Il fan o la fan, ha ‘paura di amare’.

L’influencer decide di rispondere rendendo il concetto attuale, contestualizzandolo alla situazione che attualmente stiamo vivendo in Italia devastata dal Covid-19 e dalla ‘paura di morire’ e l’ansia di essere contagiati come ha più volte ricordato tra i suoi post manifestando le sue fragilità:

‘E’ un pò come vivere con la paura di morire e in questo momento siamo tutti in questa situazione’

ha concluso la modella friulana.