Taylor Mega Instagram, lo scatto accattivante con il pennello provoca la volgarità dei fan: “Ti imbianco tutta”

Taylor Mega irresistibile su Instagram, gioca con il pennello e stuzzica la fantasia dei fan: il post manda in tilt il web.

Tra le influencer più amate e discusse del web vi è, senza alcun dubbio, Taylor Mega. La sua bellezza mette d’accordo proprio tutti. La giovane modella è molto attiva sui social dove è solita condividere scatti fotografici che lasciano i suoi ammiratori senza parole. In occasione della festa di San Valentino, la 26 enne ha pubblicato un nuovo post che stuzzica la fantasia dei suoi followers.

Taylor Mega stuzzica la fantasia dei fan

Da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, Taylor Mega, ha conquistato tutti con la sua immensa bellezza. E’ divenuta famosa, sulle riviste di cronaca rosa, per la sua relazione con alcuni importanti personaggi come Flavio Briatore. In seguito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip l’influencer spopola sui social e il suo account Instagram conta più di due milioni di followers. Questi non si perdono mai una sua foto e sono sempre pronti ad inondarla di complimenti, proprio come è successo in questi giorni.

La giovane ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha mandato in visibilio i suoi fan. Per quale motivo? E’ solita pubblicare scatti che alzano la temperatura e anche questa volta sembra esserci riuscita.

L’influencer gioca con il pennello

Il 14 febbraio scorso, in occasione della festa degli Innamorati, Taylor Mega ha deciso di stupire tutti con uno scatto decisamente bollente.

Nel dettaglio, la foto in questione ritrae l’influencer con indosso una maglia corta dove si intuisce che non indossa intimo e il suo pantalone è sbottonato, lasciando intravedere i suoi slip neri. Ecco lo scatto che manda in delirio il popolo del web: