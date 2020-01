Liquidata in diretta per ciò che ha fatto, Taylor Mega reagisce a Barbara D’Urso sui social e minaccia di pubblicare tutto.

Durante la puntata di “Live non è la D’urso“, Taylor Mega è stata presa di sorpresa riguardo un’azione da lei compiuta.

La bellissima influencer accusava Antonella Elia per il suo percorso nella casa del Grande Fratello VIP. Ma l’avvocato dell’attrice è riuscito a mettere in grande difficoltà Taylor, rilasciando una testimonianza “CHOC” che ha catturato l’attenzione della conduttrice Barbara D’Urso. Di seguito le parole dell’avvocato di Antonella Elia:

Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al Gf Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perchè non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?

È bastata questa dichiarazione per far sgranare gli occhi di Barbara D’Urso, la quale ha chiesto subito spiegazioni. Ma Taylor ha sviato il discorso dicendo:

Sinceramente non ricordo. Comunque volevo dire un’altra cosa: per un po’ di tempo vorrei non apparire più in televisione perchè devo dedicarmi ad un altro progetto.

Ma la D’Urso non si è fatta raggirare così facilmente, per questo ha aggiunto:

Meglio che per il momento non appari nelle mie trasmissioni perché se fosse vero non ti vorrei più nei miei programmi. Ma siccome penso che non sia vero, solamente perché una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi non l’avrai fatto.

Barbara D’urso sempre con eleganza le ha fatto capire che dopo quel gesto incivile non è più la benvenuta nel suo salotto. Inoltre, Taylor non ha avuto neanche il tempo di replicare che la conduttrice l’ha liquidata con un “Buona fortuna”.

Ma dopo il programma arriva il terribile sfogo contro la D’Urso e delle minacce rivolte a Mediaset:

È da un mese che mi rompono il c***o per andare in tv a parlare, quando io non voglio perché sto lavorando ad altri progetti. Oggi mi chiamano e mi chiedono di intervenire proprio per spiegare questo, poi invece mi mettono in mezzo ad altri talk in cui non posso non parlare perché si tratta di violenza di genere e su questo devo per forza dire la mia. Alla fine la presentatrice mi viene a dire che non mi chiameranno per un po’ per via delle mie azioni sui social, ma ero io che avevo deciso di prendermi un periodo di pausa dalla tv!

Poi Taylor ha aggiunto la parte più dura, dove passa alle minacce:

Lo dico da un sacco anche nelle Stories che non voglio più comparire perché non vengo presa in considerazione come vorrei. La situazione è stata ribaltata, sono allibita. Gli accordi con gli autori non erano questi. Non so se pubblicare le conversazioni con gli autori, adesso me ne sbatto le pa**e parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti, non ho parole.

Che succederà dopo queste dichiarazioni? Aspetteremo la risposta della conduttrice.