Taylor Mega accavalla le gambe e la mostra davanti allo specchio: il vestitino è troppo corto:

Taylor Mega, incanta i follower con un succinto abito rosso fuoco: lo scatto su Instagram manda in delirio il web

Una delle influencer più amate e apprezzate sui social è, senza alcun dubbio, Taylor Mega. Nelle ultime settimane, la modella friulana è al centro delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Giorgia Caldarulo, che sembra averla già rimpiazzata con un milionario arabo. La Mega è molto attiva sui social e non manca mai di deliziare i suoi fan con scatti da capogiro: indossa un abito rosso attillato che mette in evidenza le sue forme esplosive.

Taylor Mega, l’abito rosso infiamma il web

Nelle ultime settimane, Taylor Mega è al centro delle voci di gossip per un video piccante pubblicato sulla piattaforma cinese Tik Tok. Per tale motivo, il social network dedicato principalmente ai teenager ha bannato il video in questione perché violava gli standard della community. Ma questa volta ha deciso di stupire con uno scatto davvero audace. Di cosa si tratta?

Dopo il lancio del calendario senza veli che ha fatto un boom di vendite, l’influencer friulana ha pubblicato sui Instagram uno scatto decisamente piccante in cui ha mostrato una bollente fessura tra le gambe che ovviamente ha fatto viaggiare con la fantasia tutti i suoi fan.

Lo scatto virale sui social

Nel dettaglio, Taylor Mega ha condiviso sui social una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. I suoi seguaci sanno perfettamente che le piace esagerare e soprattutto mostrare il suo fisico da urlo. Il selfie pubblicato su IG la ritrae allo specchio dove sfoggia il suo bellissimo outfit.

Il look scelto per la serata ha conquistato tutti. Il motivo è semplice: l’influencer friulana indossa un un abito rosso brillante molto corto e attillato che evidenzia la sua estrema sensualità e femminilità. Come sempre, lo scatto è stato sommerso dai like e commenti: