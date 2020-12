L’attrice che interpretava la moglie di Ridge, Hunter Tylo, è cambiata moltissimo ed è irriconoscibile a causa della chirurgia.

In moltissimi la ricorderanno come una delle donne più belle e affascinanti dell’intera soap opera. Taylor ha debuttato nello show nel 1990 e ha dato vita a una storyline appassionante con Ridge.

Nel corso degli anni è cambiata moltissimo sia nella personalità che nell’estetica. L’attrice, infatti, si è sottoposta a innumerevoli interventi chirurgici, stravolgendo completamente i suoi connotati.

Adesso, in molti la reputano addirittura irriconoscibile! Vediamo insieme com’è diventata.

Il successo di Hunter Tylo in Beautiful

L’attrice ha esordito nel 1990 nella soap opera americana nel ruolo di Taylor, amatissimo personaggio, nemesi di Brooke Logan.

Taylor è stata protagonista di una storyline appassionante con Ridge Forrester. I due si sono sposati e dal loro amore sono nati anche dei figli, che oggi sono adulti e tengono incollati i telespettatori allo schermo con le loro vicissitudini.

Carnagione chiara, occhi celestiali, capelli castani, naso piccolo e bocca carnosa, Taylor è sempre stata bellissima come bellissima è l’attrice che la interpreta.

Ha fatto sognare intere generazioni con il suo fascino, per poi stravolgersi completamente a causa della chirurgia.

Taylor stravolta dalla chirurgia estetica

Oggi, Taylor, secondo alcuni, è irriconoscibile. Ha ceduto ai ritocchini e probabilmente ha esagerato.

In molti la accusano di somigliare sempre di più a un gatto, a causa dei vari tiraggi della pelle del viso, a cui avrebbe fatto ricorso negli ultimi anni.

Giudicate voi il prima e il dopo di Taylor:

In effetti, pare che per l’attrice il tempo si sia fermato. La sua pelle è talmente soda e tirata da sembrare uguale a quella che aveva quando ha esordito in Beautiful e di anni ne aveva 28.

Adesso, invece, ne ha 58 ed è priva di rughe. Mancano anche quelle di espressione e ciò, per molti, la rende parecchio artificiale.