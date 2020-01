Tassa sull’ombra dei balconi, il Mef smentisce: “Non esiste”

L’ultima Legge di Bilancio ha modificato la normativa sul canone che si paga sull’occupazione del suolo pubblico. Ma arriva la smentita sulla tassa sull’ombra dei balconi.

A scoprirlo è stato lo Studio Tremonti Romagnoli e Piccardi, uno studio legale associato con sede a Milano e a Roma.

Lo Studio legale ha denunciato il rischio di possibili nuove imposte comunali che graveranno sui cittadini.

Si tratterebbe di una norma finora passata inosservata contenuta nella Legge di Bilancio del 2021, che potrebbe riservare brutte sorprese ai cittadini.

Le novità sulla normativa sul canone di occupazione del suolo pubblico non esclude la possibilità di tassare la “proiezione” sul suolo pubblico di balconi, terrazzi o verande.

Il Tesoro è intervenuto spiegando che il nuovo canone va a surrogare la Tosap e la Cosap.

Pertanto, dal 2021 le attuali imposte sull’occupazione del suolo pubblico e la pubblicità saranno surrogate da un nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Ogni singolo ente comunale stabilirà nel dettaglio, con appositi regolamenti comunali approvati, gli esatti ambiti di applicazione.

Come prevedono le norme attuali, il canone si pagherà anche sulle occupazioni del “soprasuolo”, ovvero sulle proiezioni al suolo dei manufatti.

In effetti, già oggi paghiamo un’imposta per il “soprasuolo”, ovvero l’occupazione del suolo pubblico, ma la differenza è che attualmente balconi e verande, sono escluse dal calcolo generale.

Arriva la smentita del Mef – come si evince anche da Messaggero – subito nella serata di ieri:

“Il tema di una pseudo ‘tassa sull’ombra’ non esiste. Il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio sostituisce i tributi locali Tosap e Cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande”.