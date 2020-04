Le tartarughe nidificano indisturbate in India nello Stato di Odisha, sulle spiagge libere dai turisti i grazie al confinamento da Covid 19.

Il Covid 19 ha molti strani effetti, come ad esempio il fatto che le tartarughe nidificano indisturbate sulle spiagge libere dai turisti. Anche in India è stata istituita una legislazione simile alla nostra, che blocca le persone in casa. In India la cosa è molto più sentita, dato che siamo di fronte ad uno dei paesi più popolosi e povero. Ora le spiagge libere, finalmente permettono alle tartarughe di deporre le proprie uova senza essere disturbate in alcun modo.

La nidificazione non disturbata

Il Covid 19 ha avuto moltissimi effetti, tra cui l’altissima diminuzione dell’inquinamento, animali che girano liberi nelle nostre città. Ora le tartarughe marine in India orientale, più precisamente sulle spiagge dello Stato di Odisha, possono nidificare in tutta calma. Erano moltissimi anni che non avevano questa possibilità e possono approfittare dell’assenza delle migliaia di turisti che affollano le spiagge stupende dello stato di Odisha.

Curioctopus ha raccontato la storia, facendo sapere che le tartarughe che sono arrivate sono migliaia e appartengono prevalentemente alla razza olivacee, dette anche Olive Ridley, o Lepidochelys olivacea. Prevalentemente hanno raggiunto le stupende spiaggie di Rushikulya e Gahirmatha, dove hanno potuto costruire non disturbate i loro nidi sulla sabbia, potendo deporre le uova che a breve si schiuderanno.

Ora senza l’attività di pesca o turismo, le tartarughe hanno potuto deporre le uova in modo totalmente sicuro, protetto, dal fatto che non c’era assolutamente la presenza umana. Spesso i turisti affollano la spiaggia per assistere a quest’evento. Altra nota positiva, i bracconieri non hanno potuto rubare le uova da vendere al mercato nero. I volontari hanno vegliato sulla deposizione di massa ed hanno fotografato l’evento sulla spiaggia di Gahirmatha, documentando tutti gli eventi tramite i social.