Tartaruga Caretta Caretta, dopo la cura torna nel mare di Riccione

Golia è un’enorme tartaruga Caretta Caretta che torna in mare, dopo le cure di Cetacea onlus rilasciata a Riccione

Golia è una tartaruga Caretta Caretta molto grande che è stata curata dalla onlus Cetacea. La tartaruga ha subito un mese di cure per poter tornare in piena salute ed è stata poi rilasciata in mare dai volontari, una volta avuto il pieno recupero. Golia è un esemplare maschio dalle dimensioni enormi, il suo carapace misura 82 centimetri ed quello più grande che l’associazione abbia mai curato in oltre 30 anni di attività. La tartaruga appartiene ad una specie in via d’estinzione.

Il ritrovamento ed il rilascio di Golia

Golia era stato recuperato a Cesenatico, a seguito di una cattura accidentale a causa delle reti a strascico di un motopeschereccio. Golia è stata curata ed ora liberata in mare, ma sarà sempre seguito. Sul suo carapace sono stati posizionati due trasmettitori satellitari, che potranno permettere ai ricercatori del progetto Medturtles, di seguire Golia. Si tratta di un progetto europeo che è partito a settembre, grazie alla Fondazione Cetacea, permetterà di studiare meglio questa razza. Avremo notizie sulle loro abitudini e soprattutto conoscere meglio i percorsi migratori attraverso il mare Mediterraneo. Lo scopo del progetto mira a mettere in comunicazione i vari centri di recupero e di ricerca sulle tartarughe disseminati sulle sponde del Mare Nostrum. lungo tutte le sponde del Mediterraneo.

Il rilascio di Golia è stato fatto dopo un evento in cui sono stati presentati i due progetti che sono stati finanziati dalla regione Emilia Romagna. Il rilascio è stato un vero e proprio evento, dove hanno preso parte i volontari che hanno contribuito alla cura della tartaruga caretta caretta. Diritti e doveri della cittadinanza europea nella sfida al cambiamento climatico è il primo progetto presentato, patrocinato dal Comune di Misano Adriatico mentre il secondo è stato finanziato dalla Fondazione Cetacea e si chiama L’EU e il mare: una nuova narrazione per rafforzare la cittadinanza europea.