Tarassaco: benefici e virtù per la salute di questi fiorellini

I fiori di tarassaco sono fiorellini che possiamo trovare ovunque, ma soprattutto nei pascoli e nei prati. In giardino, il dente di leone non è la pianta più popolare tra i giardinieri.

Eppure è ottimo per la salute. Nonostante la loro cattiva reputazione, i denti di leone o tarassaco hanno davvero molte qualità. Scopriamo quali benefici per la salute e virtù del dente di leone.

Rafforza il sistema immunitario

Il dente di leone crudo è ricco di vitamine A, B6, B9 e vitamina C. Tutte queste vitamine forniscono benefici al nostro corpo. Il fiore color oro quindi ci aiuta a combattere batteri e tossine, ma potrebbe anche ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Le sue diverse proprietà rafforzano la pelle, i capelli, i tessuti e le ossa.

Rafforza il corpo

I denti di leone sono considerati un vero e proprio “depuratore” del fegato e del sangue. Quindi, puoi fare un succo di tarassaco se ti manca il tono. Consuma questo potente tonico regolarmente e più volte al giorno per dare al tuo corpo una vera spinta.

Come antinfiammatorio

Questa straordinaria pianta facilita l’eliminazione delle tossine di origine infettiva, alimentare e ambientale. Questa pianta dorata è anche un ottimo diuretico.

Tarassaco contro la stanchezza

In caso di grande stanchezza e poca energia, il dente di leone è il tuo salvatore! Il fiore giallo è una fonte di ferro e potassio. Quindi, agisce sull’equilibrio del sistema nervoso e sulle nostre funzioni muscolari.

Regola le funzioni intestinali

Questo fiore considerato infestante è un ottimo depurativo naturale. Regola le funzioni intestinali e in particolare la digestione difficile. Ad esempio, alcune tazze di tisana di questo fiore possono risolvere i problemi di stitichezza. Il dente di leone combatte anche contro il colesterolo in eccesso.

Tarassaco per una pelle radiosa

Il dente di leone è ottimo per le persone con pelle problematica. Viene spesso utilizzato nei trattamenti per l’eczema e la psoriasi. Inoltre, il decotto di radici di tarassaco pulisce la pelle dalle impurità e permette al viso di ritrovare la sua luminosità.

Se non volete avventurarvi alla ricerca della pianta e di come sfruttarne i benefici dalle lavorazione delle foglie per fare infusi o decotti in commercio è possibile trovare diversi prodotti contenenti estratti di tarassaco, si tratta per lo più di estratti liquidi, di tintura madre della pianta, o del succo ottenuto dalla pianta fresca.