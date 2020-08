Taranto, muore in un incidente stradale a 26 anni

L’uomo stava viaggiando con la sua moto in provincia di Taranto quando è rimasto vittima di un incidente stradale.

Un altro tragico incidente stradale si è consumato ieri, venerdì 14 agosto, a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. In questo caso ad avere la peggio un uomo di 26 anni, il quale sarebbe morto nel violento impatto.

Andando più nel dettaglio, l’incidente si sarebbe verificato nei pressi del ponte del fiume Galaso nel primo pomeriggio. L’uomo, Guglielmo Valenza, era a bordo della sua moto, una Enduro KTM, quando si è scontrato con una Opel Corsa.

La vittima sarebbe deceduta sul colpo

Un’impatto terribile da cui il giovane non è riuscito a riprendersi spegnendosi quasi sul colpo. I carabinieri della stazione locale, inoltre, stanno ancora lavorando per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Valenza però sulla moto non era solo, infatti, è rimasto gravemente ferito nell’impatto anche il passeggero. L’uomo, di 2 anni più grande, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Solo uno shock per gli occupanti dell’auto

Per quanto riguarda il conducente della moto, come detto, anche i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 sarebbero stati del tutto inutili. Solo un forte shock, invece, per gli occupanti della Opel Corsa.

Una tragedia che nel caso di Guglielmo Valenza si ripercuote irrimediabilmente sulla sua famiglia. L’uomo, infatti, oltre alla sua compagna ha lasciato un figlio di appena 5 anni.

Un incidente terribile che ha lasciato increduli e senza parole gli amici della vittima, subito accorsi sul luogo dello schianto appena avvertiti.