‘Allegra fino alla fine’ Tania Cagnotto, morta circondata dai familiari l’amata nonna, il lutto devastante

Tania Cagnotto ha rivelato di aver vissuto un grave lutto pochi giorni fa che l’ha gettata nello sconforto, ecco cosa è accaduto alla tuffatrice

E’ la stessa Tania Cagnotto, a dare il triste annuncio su Instagram. Le toccanti parole per la scomparsa in famiglia che ha sconvolto la tuffatrice italiana medaglia d’oro mondiale.

Tania Cagnotto dal trampolino al dolore sui social

Siamo abituati a vederla in costume da bagno pronta ad affrontare senza paura la sfida del trampolino.

La figlia del grande Giorgio Cagnotto, Tania, detiene il record di essere l’unica donna italiana ad aver vinto in un mondiale la medaglia d’oro nei tuffi.

Anche a livello europeo ha conquistato il maggior numero di podi.

La bella bolzanese, classe 1985 è anche telecronista sportiva e con la sua grande professionalità da sempre un contributo importante alle trasmissioni.

Stupisce dunque vederla in una veste fragile ed è quello che è accaduto dopo l’annuncio social di qualche ora fa.

La foto straziante

Tania non è l’unica vip che nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare il lutto per una persona cara in famiglia, come avvenuto infatti per i Carrisi con la scomparsa di Jolanda, mamma di AL Bano.

Solo poche ore fa infatti sul profilo Instagram della tuffatrice è apparso uno straziante annucio che ha fatto commuovere il popolo del web.

Tania ha svelato infatti attraverso una dolcissima foto di aver perso la sua amata nonna.

La donna, 98 anni aveva da pochissimi giorni festeggiato il compleanno e come racconta la nipote si è addormentata per sempre.

“Potrai raggiungere il nonno che tanto ti mancava..”

Tania ricorda la donna per quanto è stata una figura fondamentale nella sua vita

“Sei stata una nonna speciale per me. Sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni.”

Le parole di Tania fanno stringere il cuore anche perché come ricorda lei stessa , la nonna era riuscita anche a conoscere la bisnipote, Maya, nata il 23 gennaio 2018.

La foto infatti ritrae proprio la piccola Maya sulle ginocchia della bisnonna che con sorriso radioso stringe a sé la piccola.