Chi è Talisa Jade Ravagnani, la ballerina milanese tra i concorrenti della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Talisa Jade Ravagnani, la nuova ballerina di Amici 19 che sta facendo letteralmente impazzire i fan!

Chi è Talisa Jade Ravagnani

Talisa Jade Ravagnani nasce nel 2001 a Milano.

Nutre sin da piccola la passione per il ballo e ha il sogno di diventare una professionista in questo settore.

Si avvicina alla danza mentre si trova a Dubai, dopo di che vola a Los Angeles per affrontare un provino per una prestigiosa scuola di danza: raggiunge il suo scopo e viene scelta per entrare a far parte dell’accademia.

Dopo una permanenza di 4 anni in America, durante i quali riesce a farsi notare al punto da partecipare al videoclip del brano Look at her now, una delle hit più amate di Selena Gomez, torna in Italia.

Nel 2019 è fra i nuovi concorrenti di ballo della diciannovesima edizione di Amici.

Vita privata e curiosità

Non si hanno al momento molte informazioni sulla vita privata di Talisa.

Ciò che è noto è che fin da bambina abbia avuto una vita molto difficile, per via del lavoro dei suoi genitori, che non le ha mai permesso di vivere a lungo nello stesso posto.

Si è dovuta, quindi, spostare più volte, rinunciando magari a vari legami che si erano creati nel frattempo. Di questo, Talisa, ne ha sofferto molto.

A soli 13 anni, mentre si trovava a Dubai, però, la giovane si è avvicina alla danza, che è diventata per lei una vera e propria fonte di vita. Talisa ha iniziano da quell’occasione a prendere lezioni, perfezionando sempre di più la sua tecnica.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale della ballerina di Amici 19, sappiamo che la giovane è attualmente single.