Tale Quale Show, un giudice abbandona: ecco da chi sarà sostituito

Un programma seguitissimo Tale e Quale Show, anche grazie ai suoi giudici: pare esserci però un cambio nella giuria di Carlo Conti.

Colpo di scena a Tale e Quale Show: uno dei programmi più seguito della televisione italiana.

A quanto pare già si è scoperta qualche novità relativa alla nuova edizione del programma.

Tale e Quale Show, nuovo giudice? Chi abbandona

Squadra vincente non si cambia, ma a volte è necessario. A Tale quale show potrebbe presto arrivare un altro giudice. Carlo Conti ha sempre voluto che il suo programma fosse caratterizzato da una giuria d’eccezione: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, aiutati anche da Gabriele Cirilli.

Il comico dà un tocco frizzante al programma che si fonda sul talento di vip nell’imitare e cantante alcune canzoni. Il volto del programma subirà un rinnovo. Si fanno più vive le voci di una news entry tra i giudici. Tra i più papabili a sostituire gli attuali, ci sarebbe Flavio Insinna.

L’altro giudice? Forse una donna

Essendo Loretta sempre da sola, come donna tra i giudici, potrebbe presto arrivare una ex collega a tenerle compagnia. Tra i nomi più papabili c’è infatti quello di Patty Pravo. Alla conduzione è chiaramente confermato Carlo Conti uno dei conduttori più amati della Rai e in generale dello spettacolo italiano.

Ciò che è certo èc eh il programma sarà seguitissimo e farà molto parlare di sé. A breve scopriremo, infatti, chi saranno i volti nuovi (oltre i migliori della precedente edizione) del talent.