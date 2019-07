Tale e Quale show, ritorna su Rai 1 sotto la fantastica conduzione di Carlo Conti, ma nel cast ci sarà anche un volto noto di Uomini e Donne

Mancano pochissime ore alla presentazione ufficiale dei programmi che a settembre ripartiranno di nuovo sulla Rai. A quanto pare, nel palinsesto ufficiale non mancherà il bellissimo programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, che negli anni scorsi ha avuto un enorme successo.

Tale e Quale Show, nel casto il volto noto di Uomini e Donne

A quanto pare nella presentazione ufficiale nei nuovi programmi che andranno in onda a settembre ci sarà anche il programma di Carlo Conti Tale e Quale Show. Grazie alla sua conduzione e alla sua bravura, il conduttore ha ottenuto un enorme successo tanto da riproporlo anche quest’anno su Rai 1.

Tra i volti noti che parteciperanno al bellissimo programma, ci sarà uno dei volti più amati di Uomini e Donne, il bellissimo Francesco Monte. Il giovane, anche se non tutti sanno, ha spiccati doti canore e finalmente può far vedere quanto vale,sopratutto a chi sul suo conto parla solo di gossip. La conferma della partecipazione di Francesco Monte, è arrivata direttamente dal conduttore Carlo Conti.

Il cast Ufficiale di Tale e Quale Show

A quanto pare Francesco non è l’unico volto noto della televisione italiana, a partecipare come occorrente ci sarà anche la bravissima attrice Eva Grimaldi, l’ex tronista Flora Canto, Enrico Brignano, la cantante dei Gazosa Jessica Molacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Gigi e Ross ex conduttori di Made in Sud e tantissimi altri.

I concorrenti, come ormai i telespettatori più affezionati al programma sanno, dovranno imitare in ogni puntata personaggi noti della musica italiana e internazionale, seguiti da una squadra e successivamente giudicati da una giuria apposita che come ogni anno è formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.