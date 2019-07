Tale e Quale Show: scelto il cast e la giuria per l’edizione 2019

Tale e Quale Show, rivelati i nomi dei concorrenti in gara, giuria e conduttore dell’Edizione 2019

A gentile richiesta anche quest’anno, nella prossima stagione televisiva che avrà inizio a Settembre, vedremo tra i Palinsesti Rai, il ‘Tale e Quale Show’.

Il programma come è noto raduna ‘vecchie glorie’ del mondo dello spettacolo che si cimentano nell’imitare gli artisti che negli anni hanno fatto sognare con le loro canzoni.

Un’occasione unica per loro, di ritornare alla ribalta, dopo un periodo di lontananza dalle scene.

Il programma verrà trasmesso dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, come ricorderete anche l’ex conduttore partecipò al programma, ed è ricordato per la sua bellissima imitazione di Piero Pelù in ‘Regina di Cuori’.

Tale e Quale Show: cast, giuria e coduttore

A condurre l’Edizione 2019, del ‘Tale e Quale Show’ anche quest’anno l’insostituibile Caro Conti. A prendere invece parte della giuria Loretta Goggi, al fianco di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Quanto al cast, quest’anno gareggeranno solo 10 concorrenti anzichè 12, quella che segue è una scaletta provvisoria in quanto quella definitiva verrà comunicata solo qualche giorno prima dell’inizio del programma.

Tra i concorrenti confermati vi sono: Jessica Morlacchi, 32 enne ex vocalist dei Gasoza, Francesco Monte, ex tronista e gieffino, Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez, Giulia Salemi, ex Gieffina e Davide De Marinis, cantante noto per il tormentone ‘Troppo Bella’.

Tra i probabili partecipanti invece: Stefano Sala, Antonio Zequila, Debora Villa, Marcello Cirillo, Massimo Bagnato, Danny Mendez, Sabrina Ghio, Nadia Rinaldi, Roberto Ciufoli, Debora Caprioglio.

Chi vedremo nel cast? Lo scopriremo prossimamente