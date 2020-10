Tale e quale show, anticipazioni: imitazioni terza puntata e nuovo giurato

Scopriamo insieme cosa accadrà nella terza puntata della nuova edizione del talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Dalla classifica della scorsa puntata all’elenco delle imitazioni della prossima, fino ad arrivare al nuovo giurato che valuterà le esibizioni degli artisti: tutto questo nel prossimo attesissimo appuntamento del 2 ottobre con Tale e Quale Show!

Le esibizioni della prossima puntata

Nella scorsa puntata Barbara Cola è stata proclamata vincitrice della classifica di gradimento per la sua imitazione di Tina Turner.

Dopo di lei sono arrivati, in ordine, Giulia Sol, Carolina Rey, Pago, Virginio, Francesca Manzini, Segio Muniz, Francesco Paolantoni, Luca Ward e Carmen Russo.

Sono state annunciate anche le esibizioni della prossima puntata, che vedranno Virginio come George Michael; Sergio Muniz come Maurizio Vandelli; Francesca Manzini come Giusy Ferreri; Barbara Cola come Adele;

Francesco Paolantoni come Mino Reitano; Carolina Rey come Britney Spears; Carmen Russo come Raffaella Carrà; Pago come Fabrizio Moro; Giulia Sol come Elodie; e Luca Ward come Barry White.

Chi sarà il nuovo giurato

Venerdì, 2 ottobre, in prima serata su Rai 1 torna l’appuntamento con Tale e quale show: quello di venerdì sarà il terzo appuntamento di questa decima edizione e oggi siamo in grado di anticiparvi il nome del quarto giurato che prenderà parte alla prossima puntata.

Si tratta del comico e imitatore Ubaldo Pantani, che affiancherà i tre giurati titolari del programma diretto e condotto da Carlo Conti.

Ubaldo Pantani è uno dei migliori imitatori che frequenta oggi il piccolo schermo italiano. Tra i personaggi imitati dall’artista, compaiono Massimo Giletti, Mario Giordano, Luciano Spalletti, Flavio Insinna, Giuseppe Conte, Enzo Miccio, Massimiliano Allegri, Carlo Ancellotti, Matteo Salvini, Paolo Del Debbio e molti altri.