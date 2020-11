Tale E Quale Show anticipazioni finale: giurati, ospiti e novità

Scopriamo insieme cosa accadrà nell’ultimo attesissimo appuntamento di uno dei programmi più amati di Rai, Tale E Quale Show.

Vediamo i dettagli dell’ultima puntata di quest’edizione di Tale E Quale Show, che andrà in onda venerdì, 20 novembre 2020, in prima serata su Rai 1. Chi sarà il vincitore?

Anticipazioni Tale E Quale Show: chi è il quarto giudice e il ritorno di Carlo Conti

Venerdì, 20 novembre 2020, in prima serata su Rai 1, verrà trasmessa la finale dell’edizione 2020 di Tale E Quale Show. Il pubblico freme e non ha idea di chi tra i 10 artisti uscirà vincente dal programma.

Si tratta della conclusione di un’edizione travagliata, segnata da assenze e cambi di programma dovuti in particolare al Covid-19.

Tra gli ospiti di quest’ultima puntata vi sarà il celebre attore e regista napoletano Alessandro Siani, che ricoprirà il ruolo di giudice al fianco di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

In questa puntata finale dovrebbe tornare anche colui che ne è stato al timone per anni, Carlo Conti, che era stato ricoverato dopo aver contratto proprio il virus che ha messo in ginocchio l’Italia.

Anticipazioni Tale E Quale Show: tutti i concorrenti in gara e le imitazioni

Durante questa finalissima, il pubblico avrà modo di assistere alle imitazioni di Carolina Rey che sarà nei panni di Nada, Giulia Sol che farà Alexia, Francesco Monte che sarà Ultimo, Agostino Penna sarà Drupi;

e ancora Pago sarà Franco Califano, Lidia Schillaci sarà Mina, Barbara Cola invece Anna Oxa, Jessica Morlacchi sarà Lara Fabian, Sergio Muniz sarà Ghali, mentre Virginio sarà Gino Paoli.

Soltanto uno tra i dieci artisti protagonisti riuscirà a laurearsi “Campione di Tale e Quale Show 2020”! Per scoprire chi sarà, non ci rimane che sintonizzarci su Rai 1 per assistere all’attesa finalissima del talent show!