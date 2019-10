Talco a rischio cancro: Johnson&Johnson ritira lotto

L’allarme è stato scatenato da indagini che hanno rilevato la presenza di asbesto (amianto), una sostanza cancerogena.

È iniziata la prima serie di ritiri dal mercato del Talco prodotto dalla Johnson&Johnson. Il prodotto presenterebbe delle impurità pericolose per la salute. Sono oltre 33 mila le confezioni da eliminare.

Johnson&Johnson di nuovo sotto accusa

Non è la prima volta che la multinazionale americana viene accusata di utilizzare sostanze nocive nei suoi prodotti. Ad inizio mese, infatti, la Johnson&Johnson era stata condannata a pagare i danni ad un uomo (ben 8 milioni di dollari) a cui era cresciuto il seno per aver utilizzato da piccolo il Risperdal, un medicinale antipsicotico.

Un prodotto destinato ai neonati

Non si era mai verificato che un prodotto come il talco venisse ritirato dal mercato. L’indagine è stata condotta dalla Fda (Food and drug administration). Impurità tossiche che la Johnson&Johnson ha sempre negato esserci nei suoi prodotti. Ad aver acquistato le 33 mila confezioni, sarebbe stato un rivenditore online non ancora noto. #22318RB è il numero del lotto in fase di ritiro. Il talco sarebbe responsabile di danni irreversibili alla salute che avrebbero portato all’azienda una serie di denunce. A quanto sostiene Sky Tg 24, la major americana afferma:

Stiamo avviando una rigorosa indagine interna e di aver deciso il ritiro del lotto per cautela

Inoltre, l’azienda starebbe collaborando anche con l’Agenzia Governativa per valutare al meglio il lotto.