Taglio dei Parlamentari, via al voto alla Camera per la riforma: tutti...

L’Aula della Camera oggi è pronta per il taglio dei Parlamentari, fortemente voluto dal M5S e ora appoggiato da tutti i partiti. Ecco cosa cambierà

Il voto per la riforma costituzionale

Alla Camera si vota la riforma costituzionale per il taglio, con un incontro blindato che porterà anche all’accordo per le nuove riforme grazie alla coalizione del Governo.

Come si apprende da Ansa, tra i tanti impegni ci sarà anche quello di presentare entro il mese di dicembre la riforma elettorale.

Graziano Delrio – Pd – ha affermato ai microfoni di Rai Radio Uno che il no si è trasformato in sì:

“il nostro è diventato un si perchè sono state accolte le nostre ragioni”

Evidenziando che il no era stato mostrato in maniera strumentale, al fine di non ridurre il numero di parlamentari:

“anche se voto sì non dirò che questa riforma è perfetta”

Giorgia Meloni ha confermato un altro sì, convinta per la riduzione dei parlamentari, considerandolo un primo passo per ridurre la distanza tra il palazzo e i cittadini – anche se ammette che solo questo non possa bastare

“basta perdere tempo, ora si deve andare avanti con l’elezione diretta del presidente della repubblica e l’abolizione dei senatori a vita”

Stesso discorso vale per la Lega, come da conferma su SkyTg24 da parte di Alessandra Locatelli che indica la posizione storica del partito, a favore di una riduzione di tutti i parlamentari.