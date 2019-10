Taglio cuneo fiscale: novità in arrivo a partire dal 2020

Novità in busta paga a partire dall’anno 2020: ecco chi sono i beneficiari

La Nota di aggiornamento al DEF, approvata il 30 settembre 2019, ha previsto il taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe portare ad un bonus da 500 euro sugli stipendi.

Si tratta di una delle più interessanti novità previste per i lavoratori dipendenti, che potrebbero beneficiare di un incremento dell’importo dello stipendio netto in busta paga.

Anche se si tratta ancora di un’ipotesi allo studio e manchino ancora i dettagli al riguardo, emergono indiscrezioni sui possibili beneficiari del Bonus.

Cosa cambierà dal 2020?

Dal 2020 i lavoratori dipendenti che attualmente percepiscono il Bonus Renzi, potrebbero beneficiare del taglio del cuneo fiscale.

Pertanto, il Bonus da 500 euro sugli stipendi potrebbe essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 26.600 euro, con l’ipotesi di estensione anche agli incapienti.

Ma, ad oggi, manca ancora da fissare gli importi e le tempistiche. Proprio per quanto riguarda le tempistiche, si profila l’ipotesi di avvio soltanto a partire dalla seconda metà del 2020. Quindi, la riduzione delle tasse in busta paga dovrebbe prendere il via definitivo a partire dal mese di luglio 2020.

Mentre, sulla questione degli importi, se inizialmente era stato annunciato un bonus da 1.500 euro, adesso si vocifera un avvio più soft pari a 500 euro, con un possibile aumento a partire dal 2021.

Taglio cuneo fiscale: che ne sarà del Bonus Renzi?

E il Bonus Renzi che fine farà? Sarà assorbito dal taglio del cuneo fiscale o sarà mantenuto? Sembrerebbe che il Bonus 80 euro possa essere assorbito, ma ad oggi sono solo ipotesi allo studio.

Solo con la presentazione della Legge di Bilancio 2020 si avranno ulteriori dettagli in merito al taglio cuneo fiscale e alla platea dei potenziali beneficiari del bonus 500 euro.