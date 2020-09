Tabata Workout in 10 minuti: perdi peso e torna in forma in un battibaleno

Tabata Workout in 10 minuti: perdi peso e torna in forma in...

Come eseguire un Tabata Workout per perdere peso e tornare in forma? Le regole fondamentali e un esempio di allenamento da seguire.

Il Tabata Workout è uno speciale allenamento ad alta intensità eseguibile sia a casa che in palestra.

Migliorerai la tua composizione corporea eliminando il grasso in eccesso e la tua performance fisica sarà nettamente più buona.

Scopri come perdere peso con allenamenti Tabata da 10 minuti: è facile e divertente!

Cos’è il Tabata Workout?

Vi starete chiedendo cosa sia il famigerato Tabata Workout cioè Allenamento Tabata, vero?

È un allenamento molto efficace che si basa su esercizi eseguiti ad intervalli: una serie di esercizi a ripetizione da eseguire in tempi molto ristretti.

Le sedute di allenamento Tabata sono pensate per raggiungere ottimi obiettivi fisici in poco tempo ma sono faticose: il cuore è sottoposto a parecchio sforzo cardiocircolatorio. Se non si è in buona forma fisica si consiglia infatti di non iniziare ‘con l’acceleratore’ ma di prendere confidenza con il workout poco a poco.

La costanza vi regalerà grandi soddisfazioni: 10 minuti al giorno di allenamento Tabata, tutti i giorni, e vedrete che dopo 2 settimane sarete molto più snelli e tonici.

Come dimagrire con allenamenti da 10 minuti

La Tabata si fonda sull’alternarsi di due fasi: estremo sforzo ad alta intensità e riposo. Questo tipo di allenamento vi farà sudare moltissimo e il vostro battito cardiaco sarà molto più veloce del normale.

È così efficace che basta eseguirlo per 10 minuti al giorno ogni giorno, non di più.

Le parole chiave per eseguire al meglio questo allenamento sono:

pochi esercizi efficaci a ripetizione

esercizi ad alta intensità in poco tempo: 8 intervalli totali in cui fare 20 secondi di esecuzione e 10 di riposo , tutto ripetuto fino allo scadere del tempo. Fate una pausa se necessitate, non dovete stramazzare a terra!

in cui fare , tutto ripetuto fino allo scadere del tempo. Fate una pausa se necessitate, non dovete stramazzare a terra! costanza e alimentazione ben bilanciata

Tra gli esercizi che sperimenti durante la Tabata c’è un po’ di tutto perché coinvolge tutto il corpo, come un High Intensity Total Body WorkOut.

Questo tipo di allenamento ad alta intensità accelera il metabolismo dei grassi e vi permette di perdere peso più facilmente oltre che più velocemente.

Se davvero vuoi dimagrire, tornare in forma e sfidare te stesso allora sfida il tuo corpo con un Tabata Workout e non abbatterti al primo segno di fatica o cedimento fisico: mantieni il ritmo e porta il corpo al limite.

Alla fine dell’allenamento sarai sudatissimo, affaticato ma estremamente soddisfatto del lavoro fatto: sentirai i muscoli contratti e affaticati dopo solo 10 minuti di lavoro.

Il tuo metabolismo rimarrà attivo e carburerà anche ore dopo l’allenamento: brucerai i grassi durante le ore successive al tabata Workout, ecco perché si dimagrisce più velocemente se lo si fa con costanza e rigore.

Esempio allenamento: Tabata Workout

La prima cosa da fare prima di iniziare è riscaldare bene tutto il corpo: almeno 5-10 minuti di warm up sono necessari per evitare strappi e stiramenti muscolari. Una bella corsetta oppure una camminata in salita andranno benissimo

Se siete bloccati in casa e non potete uscire riscaldatevi facendo 5 serie da 15 Burpees e poi 5 serie da 20 squat a corpo libero più 5 serie da 15 Crunch.

Ora che siete ben riscaldati potete iniziare il vostro allenamento Tabata. Ecco un esempio di allenamento Tabata da circa 10 minuti:

20 secondi di squat + 10 secondi di pausa 20 secondi piegamenti (push up) + 10 secondi pausa 20 secondi stacchi con peso+ 10 secondi pausa 20 secondi Burpees+ 10 secondi pausa 20 secondi jimp squat+10 secondi di pausa 20 secondi push up+ 10 secondi di pausa 20 secondi crunch completi+ 10 secondi di pausa 20 secondi reverse crunch+ 10 secondi pausa

Ovviamente questo è solo un esempio di allenamento Tabata, consultate il vostro preparatore atletico per farvi prescrivere una scheda di allenamento Tabata Workout adatta a voi.