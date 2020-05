Syria, chi sono i figli della nota cantante? Marito e vero nome

Chi è Syria, la nota cantante, conduttrice e dj italiana, felicemente sposata e madre di Romeo e Alice Peroni

Chi è Syria

Syria, all’anagrafe Cecilia Cipressi, nasce a Roma, il 26 febbraio del 1977, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Grande appassionata di musica, sfonda nel mondo dello spettacolo come cantante e conduttrice televisiva e radiofonica.

I suoi esordi risalgono altri anni Novanta, quando, nel 1995, si aggiudica il primo posto durante Sanremo Giovani con la cover di “Sei Bellissima”, grande successo di Loredana Bertè. L’anno seguente vince il Festival di Sanremo 1996 nella categoria giovani con il brano ”Non ci sto”.

Nel 1997 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, stavolta tra i big, gara nella quale arriva terza con il brano “Sei tu”.

Negli ultimi anni, Syria è diventata anche una dj di successo: nel 2016 viene scelta tra i giudici della terza edizione del programma TOP DJ, in onda su Italia 1.

Chi sono i figli e il marito?

La cantante è felicemente sposata con Pierpaolo Peroni, un produttore discografico e dirigente d’azienda. La coppia ha due figli, Alice nata il 1° ottobre del 2001 e Romeo nato, invece, nel 2012.

Del segno della Bilancia, Alice Peroni è, come la madre, appassionata di musica. Nel 2003, Syria le dedicò una delle sue canzoni, “Lettera ad Alice”, composta quando la donna era ancora in attesa della nascita della bambina.

Alice Peroni ha debuttato come cantante nel 2018, quando aveva soltanto 17 anni, grazie a un duetto svolto assieme al suo papà, con cui si è cimentata nella cover degli Ark, intitolata It takes a fool to remain sane.

Alice sta insomma seguendo le orme della madre nel mondo della musica e chissà se tra qualche tempo il pubblico sentirà il suo nome più spesso in radio o nelle trasmissioni musicali della televisione italiana!