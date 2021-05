Denise Pipitone, svolta nel caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo: due indagati

La Procura di Marsala ha iscritto due persone nel registro degli indagati.

Un nuovo colpo di scena nella vicenda di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, mentre giocava con un cuginetto sull’uscio di casa della nonna.

L’annuncio della svolta è arrivato in diretta durante la trasmissione di Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado, in onda venerdì sera su Rete 4.

Il conduttore ha annunciato che la Procura di Marsala ha iscritto Anna Corona e Giuseppe Della Chiave nel registro degli indagati.

Anna Corona è l’ex marito di Pietro Pulizzi, attuale compagno di Piera Maggio e padre naturale della piccola Denise.

Giuseppe Della Chiave è il figlio del supertestimone, Battista Della Chiave, l’uomo che raccontò di aver visto la bambina proprio il pomeriggio della sua scomparsa.

Recentemente, durante la trasmissione di Federica Sciarelli, è stata riesaminata la testimonianza di Della Chiave.

“DENISE PIPITONE È STATA RAPITA DA DUE UOMINI E PORTATA VIA IN MOTO E POI IN BARCA. L’HA PRESA IL RAGAZZO RICCIOLUTO DI 25 ANNI CON PIZZETTO E BAFFI PORTANDOLA VIA CON LO SCOOTER. LA BIMBA PIANGEVA PERCHÉ NON AVEVA NIENTE DA MANGIARE POI LE È STATO DATO DA MANGIARE E SI È CALMATA E ADDORMENTATA”