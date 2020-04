Svezia, addio al carbone: si viaggia verso le emissioni zero

L’addio al carbone della Svezia avviene con due anni d’anticipo, rispetto a quanto preventivato. Il 16 aprile scorso l’utility svedese Stockholm Exergi ha dato la notizia della definitiva chiusura dell’ultima centrale che usava il carbone come combustibile. La Svezia diventa il terzo nel continente ad essere coalfree, dopo Belgio e Austria. A pianificare una simile mossa ci sono altri 11 stati europei compresa l’Italia, 6 di questi lo faranno entro i prossimi 5 anni.

Come detto, il Belgio ha rinunciato al carbone da tempo ed è stato il primo dell’Unione Europea a farlo nel 2016. Entro il 2025 altri 6 stati seguiranno questa via: nel 2022 la Francia, 2023 la Slovacchia e Portogallo, 2024 il Regno Unito e per concludere nel 2025 Irlanda e Italia.

Sweden’s last coal plant has closed, making it totally coal power free two years early!

With Austria, it’s the second country in the last week to move #beyondcoal!https://t.co/438Lw5ONbZ pic.twitter.com/RfeOnr0NGr

— Europe Beyond Coal (@EurBeyondCoal) April 21, 2020