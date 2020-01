Svegliarsi con più energia: ecco 8 cose che devi fare

Ecco 8 efficaci modi per svegliarsi con più energia al mattino.

Svegliarsi con più energia al mattino sembra – paradossalmente – un sogno?

Quando la sveglia suona al mattino, ti puoi comportare in due modi:

A. Esci immediatamente dal letto, gridando: “Sarà una grande giornata!”

B. Ti lamenti, premi il pulsante per spegnerla e poi ti rimetti sotto le coperte.

Se la tua risposta è A, allora buon per te. Nel caso più probabile che la tua risposta sia B, non ti preoccupare, l’aiuto è in arrivo.

Ecco alcuni suggerimenti su come scrollarsi di dosso per sentirti più energico al risveglio.

1. Vai a dormire nel modo giusto

Per svegliarsi riposati, dormire bene la notte. Questo significa:

No alla caffeina in qualsiasi momento dopo pranzo poiché può essere uno stimolante e tenerti sveglio.

Limitati a un bicchiere di vino a cena. Troppo vino può metterti fuori combattimento, quindi farti svegliare durante la notte.

Assicurati che la tua camera da letto sia bella. “L’abbassamento della temperatura è un indizio naturale per far addormentare il tuo corpo”, afferma il Dr. W. Christopher Winter, direttore medico presso il Martha Jefferson Sleep Center di Charlottesville, in Virginia.

Non fare attività fisica prima di coricarti. Risveglierà il tuo corpo.

Stare lontano dal computer – e lontano da qualsiasi schermo illuminato – un’ora prima di andare a letto. La luce fa pensare al tuo cervello che sia giorno. (Se necessario, scarica F.lux. È un programma software gratuito che adatta il colore del display del tuo computer alla luce della stanza.)

2. Alzati sempre allo stesso tempo, anche nei fine settimana

“Indipendentemente da quanto bene hai dormito o quando sei andato a dormire, alzati sempre ad un orario di sveglia prestabilito“, raccomanda Winter. Il nostro ritmo circadiano, il processo biologico che guida il tuo ciclo sonno-veglia, ha bisogno di coerenza per funzionare correttamente.

Non tutti hanno bisogno di otto ore – alcuni hanno bisogno di più, altri possono cavarsela con meno.

Ma se ti attieni a un orario di sveglia prestabilito, il tuo corpo inizierà a dirti quando andare a letto per raggiungere la quantità ottimale di riposo.

La routine generale ti aiuterà a ottenere il sonno sano di cui hai bisogno per ricostituire la tua energia, il che significa che non ti sveglierai come a letto.

3. Non premere il pulsante di spegnimento

Imposta la sveglia per quando devi alzarti e attenersi a quello. Colpire ripetutamente il pulsante di spegnimento porta solo a un dormire frammentato e in forma e ti sveglierai più stanco.

Se non puoi fidarti di te stesso per non riaddormentarti, sposta la sveglia in un posto che non riesci a raggiungere.

4. Bevi acqua quando ti alzi

Perdi molto liquido quando dormi e respiri di notte e, sfortunatamente, la disidratazione può farti sentire pigro e assonnato. Reidratare può fare molto per farti sentire più vigile. Non devi ridacchiare – dissetati.

5. Cerca la luce

Secondo l’Istituto Nazionale di Scienze Mediche Generali, la luce è il principale segnale che influenza i ritmi circadiani, attivando o disattivando i geni che controllano il tuo orologio interno. Quindi, arrotola le tue sfumature non appena sei sveglio.

Se non riesci a ottenere luce naturale nella tua camera da letto, considera una lightbox o un allarme che diventa lentamente più luminoso, simulando l’alba. Se non vuoi avere quella fantasia, accendi una luce normale non appena ti alzi.

6. Prova la respirazione yoga

Uno studio dell’Università di Oxford ha scoperto che il pranayama (respirazione yoga) “ha avuto un marcato effetto corroborante sulle percezioni dell’energia mentale e fisica e ha aumentato l’umore altamente positivo“.

La forma più comune si chiama Three Part Breath o Dirgha Breath. Puoi farlo sdraiato sul letto: inspira profondamente attraverso il naso, riempiendo prima la pancia. Espandilo come un pallone.

Continua ad inalare, espandendo le costole come branchie su di un pesce. Quando sei completamente pieno, svuotati lentamente ma completamente, espirando dal naso. Fai da sei a 10 round.

7. Esercitati ogni mattina

“Il momento migliore è giusto quando ti svegli. Si abitua il tuo corpo al risveglio al mattino. Se riesci a seguire una routine, è incredibile quello che farà per la tua energia e il tuo atteggiamento“, afferma Winter.

L’esercizio non deve essere rigoroso. In effetti, lo yoga dolce, il qigong o le routine di tai chi hanno dimostrato di essere efficaci nel far iniziare il corpo e il cervello per la giornata.

Venti minuti sono ottimali, ma cinque intensi possono fare il trucco soprattutto in un ambiente luminoso e stimolante.

8. Fa una colazione ricca di proteine

“Le proteine ​​del mattino vengono convertite in dopamina, che ti dà energia“, afferma Winter.

Scegli carne, pollame, frutti di mare, fagioli, piselli, uova, prodotti di soia trasformati, noci e semi.

Vacci piano con carboidrati (pane e cereali) e alimenti trasformati con molto zucchero aggiunto, che ti farà sentire pigro.