Suri Cruise, la foto fa il giro del web: a 15 anni è identica ai genitori

Ecco che spuntano fuori le foto incredibili che ritraggono la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes come non l’avevate mai vista.

Vi ricordate di Suri Cruise? La piccola figlia delle due star di Hollywood che hanno divorziato qualche tempo fa.

Ora la piccola è cresciuta, ha ben 15 anni, ed è identica a Katie Holmes e Tom Cruise!

Suri Cruise beccata dai paparazzi

La piccola Suri Cruise è stata beccata dai paparazzi mentre passeggiava e si dilettava nello shopping.

La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha ormai ben 15 anni ed è apparsa identica ai due genitori, specialmente alla madre!

Suri ha capelli scuri, lisci, che pota spesso legati in una coda bassa.

Suri ha le stelle stessa labbra sottili della madre e la medesima figura slanciata.

A differenza della madre, però, Suri non pare affatto interessata a intraprendere la carriera di attrice.

Suri Cruise vorrebbe condurrebbe, al momento, una vita normale, come un’adolescente qualsiasi.

Le parole di Katie Holmes sulla figlia

A parlare di Suri Cruise, invece, ci pensa la madre.

Lo scorso aprile, quando la piccola ha compiuto 15 anni, la madre le ha rivolto pubblicamente i suoi sinceri auguri.

Fonti anonime si sono espresse sulla coppia madre/figlia e hanno dichiarato:

“Non è facile trovare una coppia madre-figlia unita da una tale sintonia.”

Le due donne starebbero vivendo un rapporto davvero idilliaco dopo il trasferimento a New York.

Prima, vivevano in California, dimora anche del padre Tom Cruise. La madre di Suri, però, avrebbe esatto per la figlia una vita più normale possibile.

Il padre attore, invece, si è sempre dimostrato totalmente disinteressato a far parte della vita della figlia. I due hanno sempre avuto un rapporto piuttosto controverso e non possiamo non dire che nel mezzo ci sia lo zampino di Scientology.