Mistero nel mondo del surf, trovata morta la campionessa Poeti Norac

Poeti Norac, campionessa di surf è stata trovata morta. Le indagini sono in corso per capire cosa possa essere accaduto alla ragazza di 24 anni.

Poeti Norac, la francese campionessa di Surf è morta in circostanze misteriose. Ecco i primi aggiornamenti.

La campionessa di surf trovata morta: è giallo

Il mondo del surf è in lutto dopo la notizia della morte della giovane campionessa di surf. La ragazza di 24 anni – francese – è morta e le cause del decesso non sono ancora state comprese.

La notizia è stata diffusa dal New York Post e confermata dalla Federazione francese di Surf -nonché dalla famiglia -:

“siamo spiacenti di annunciare la scomparsa di poeti. vicecampionessa di Francia di longboard”

Il breve messaggio Twitter che ha lasciato tutti i fan e i suoi colleghi sconvolti per la terribile notizia.

Dopo tre giorni di ricerche il suo corpo è stato trovato in Australia lungo la Sunshine Coast – zona sud – dove la ragazza si era trasferita da qualche tempo per continuare a seguire la sua grande passione.

Un ultimo saluto e parole toccanti da parte della Federazione, in attesa della cerimonia che verrà svolta nei prossimi giorni.

Ma cosa è accaduto alla ragazza? L’autopsia potrà fare luce su questa strana vicenda e chiarire il motivo della sua morte misteriosa.

Chi era Poeti Norac?

Una giovane ragazza brillante e con un sorriso radioso, come la descrive chi la conosceva. A soli sei anni inizia a surfare – come da dettagli di Le Parisien – insieme al suo papà.

Poi ha iniziato a partecipare a varie competizioni, tanto che quella passione era diventata sempre di più il suo obiettivo di vita. Nella sua breve vita tantissimi premi e vittorie sino al tragico epilogo.