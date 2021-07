Il noto divulgatore scientifico ha conquistato sarà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 14 luglio insieme a suo figlio Alberto.

Piero Angela uno dei volti più conosciuti ed apprezzati della Rai.

In attesa di vedere le puntate di questa stagione in onda, Piero Angela ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTV, dove ha svelato delle novità inedite che riguardano proprio la sua storica trasmissione.

Da poco l’uomo ha terminato le riprese delle nuove puntate di SuperQuark.

Nonostante le difficoltà a causa della pandemia, SuperQuark è ritornato per la felicità di tantissime persone.

Piero Angela ha rivelato:

Angela, nella nuova stagione, si concentrerà soprattutto sull’intelligenza degli animali e anche dell’impatto che i droni stanno avendo sulla nostra attuale quotidianità.

Anche questa volta il celebre conduttore ha speso qualche parola per suo figlio Alberto Angela:

“Io vedo i suoi servizi quando vanno in onda. Non so neanche che cosa faccia. Alberto è sempre stato molto indipendente però da quando fa i suoi programmi io li vedo in televisione. Lui agisce in piena autonomia”.